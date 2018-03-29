Kars'taki darbe girişimi davasında bir eski üsteğmene müebbet hapis cezası

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları öne sürülen 7'si tutuklu 8 askeri personelin yargılandığı davada, eski üsteğmen Erdem Aksaray, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar eski üsteğmen Erdem Aksaray, eski uzman çavuşlar Süleyman Top, Mustafa Söğüt, Hakkı Erkan, Bayram Yaman, Tanju Saka, Taşkın Büyüktopaç ile tutuksuz yargılanan Kenan K. katıldı.

Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada, sanık avukatları ve yakınları hazır bulundu.

Eski üsteğmen Erdem Aksaray, savunmasında verilen emirler doğrultusunda hareket ettiğini ancak taburdan dışarı çıkmadığını belirtti.

Darbe girişimini televizyondan öğrendiğini ve herhangi bir eyleme katılmadığını öne süren Aksaray, beraatını istedi. Diğer sanıklar da savunmalarında beraat talebinde bulundu.

Duruşmada söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin FETÖ ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ve asker olmaları nedeniyle gelen emirleri uyguladıklarını ileri sürdü. Avukatlar, aynı nedenlerle müvekkillerinin beraatına karar verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski üsteğmen Erdem Aksaray'a, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Tutuklu sanıklardan eski uzman çavuşlar Süleyman Top, Mustafa Söğüt, Hakkı Erkan, Bayram Yaman, Tanju Saka, Taşkın Büyüktopaç'ın ceza verilmesine yer olmadığından beraatına karar verildi. Heyet, ayrıca tutuksuz yargılanan Kenan K'nin de beraatına karar verdi.

İddianameden

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sarıkamış 9. Komando Tugayı Lojistik Destek Komutanlığı Ulaştırma Oto Bölüm Komutanlığında görevli olan ve darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan eski üsteğmen Erdem Aksaray, eski uzman çavuşlar Süleyman Top, Mustafa Söğüt, Hakkı Erkan, Bayram Yaman, Tanju Saka, Taşkın Büyüktopaç ile tutuksuz yargılanan uzman çavuş Kenan K. "sanık" sıfatıyla yer alıyordu.

Sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ile "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyordu.