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Kars'taki terör operasyonunda 4 tutuklama

Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 kiþi daha gözaltýna alýndý.

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Ýl Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þubesi ekipleri, haklarýnda gözaltý kararý çýkarýlan, aralarýnda HDP ile DBP il ve ilçe baþkanlarý ile yöneticilerinin de bulunduðu kiþilere yönelik operasyonlarýný sürdürdü.

Operasyon çerçevesinde 4 kiþinin daha gözaltýna alýnýp emniyete götürüldüðü belirtildi.

Ayný operasyonda daha önce gözaltýna alýnan HDP'li T.G. ve A.S. ile DBP'li A.B. ve M.K'nin bugün adliyeye sevk edildiði, aralarýnda HDP Ýl Baþkaný Sevda Subaþý ve DBP'li Ö.F. ile Y.Ç'nin de bulunduðu 10 kiþinin ise emniyetteki iþlemleri sürüyor.

Zanlýlardan dün mahkemeye çýkarýlan 5 kiþiden 4'ü, "Terör örgütü üyesi olmak" ve "Terör örgütüne maddi yardým saðlamak ve örgüt propagandasý yapmak" suçlarýndan tutuklanmýþtý.

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