Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüphanecilik Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenledi

Mart ayının son haftası Kütüphanecilik Haftası olarak okullarımızda kutlanır. Genellikle birkaç şiir ve konuşmaların yapıldığı tören ile özlü sözlerin asıldığı pano çalışmalarıyla Kütüphanecilik Haftası etkinlikleri tamamlanır. Fakat ülkemizin öncü okulu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüphanecilik Haftası etkinliklerine de yenilikler getiriyor. Geçtiğimiz yıllarda konsept etkinlikler hazırlayan Kulüp bu sene ise Kitap Müzayedesi ve Kütüphanede Bir Gece çalışmasına imza attı. Kitap Müzayedesi ve Kütüphanede Bir Gece etkinlikleri öğrenciler tarafından nitelikli bulunarak ilgiyle karşılandı.

KİTAP MÜZAYEDESİ

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi sosyal etkinlikleri yoğun olarak gerçekleştiren bir okul. Okulda faal 56 Kulüpten biri olan Kütüphanecilik Kulübü 29 Mart 2018 Perşembe günü Kitap Müzayedesi düzenledi.

Kulüp öğrencilerinin, öğretmenlerinin ilgi ve desteğiyle toplanan kitaplar, okul kütüphanesini daha da zenginleştirmek adına, öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleşen bir müzayede ile satışa çıkarıldı. Yaklaşık 70 öğrencinin kıyasıya mücadele ettiği ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ümit Yaşar Özkan’ın da satışı yönettiği müzayede iki saat sürerken okul kütüphanesine katkıda bulunacak olmalarının heyecanı öğrencilerinin yüzlerinden okunuyordu. Eski basım tarihli kitaplardan ikinci el kitaba pek çok çeşit kitabın alıcısına sunulduğu müzayede, katılımcı öğrencilere keyifli dakikalar yaşattı.

Gelecek yıllarda da tekrarlanması düşünülen müzayede “kitap” ve “okuma kültürü” konusunda bir farkındalık oluşturma amacına fazlasıyla ulaştı.

KÜTÜPHANEDE BİR GECE

Kütüphanecilik Haftası münasebetiyle kitap, kütüphane ve okuma kültürü konusunda farkındalık oluşturmak adına 31 Mart Cumartesi gecesi Beyazıt Devlet Kütüphanesinde gerçekleştirilen “Kütüphanede Bir Gece” etkinliğine Sn. Ali AYÇİL, Sn. Erol ERDOĞAN ve Sn. Asım GÜLTEKİN Beyler de katıldılar.

Konuklar tarafından Asaf Halet Çelebi, Ali Emirî Efendi gibi kitap tutkunu, kütüphaneci simaların yanı sıra Sezai Karakoç, Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi şair/yazarlarımızın “kitap” ve “okuma”ya dair hatıralarının anlatımıyla başlayan sohbet, öğrencilerin de katıldığı Yunus Emre okumalarıyla 01 Nisan Pazar sabahının ilk ışıklarına kadar sürdü.

“Büyümek, kelimesi olmaktır. İnsanın büyümesi kelime sayısıyla orantılıysa uygarlıklar da sözlüklerinin kalınlığı kadar büyür.” diyen Sn. Ali AYÇİL’in ve diğer tüm konuşmacıların ısrarla vurguladıkları kitabın, kütüphanenin ve okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğuydu. Sonra Yunus Emre Divanı’ndan metinler okundu, açıklanmaya çalışıldı. Öğrencilerin de katıldığı bu bölüm oldukça renkli geçti.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin önayak olduğu etkinliğe çevreden de katılım iyiydi. Kütüphanelerin “mesai saati” kavramından çıkarılarak araştırmacılara, gençlere 24 saat süreyle hizmet vermesi istenen, özlenen bir uygulama. Bu uygulamayı İstanbul’da başlatan İl Kültür ve Turizm Müdürü Sn. Dr. Coşkun YILMAZ Bey’i de böylesi cesur kararından dolayı Kartal AİHL öğretmenleri ve idarecileri kutladılar. Ayrıca etkinlik talebini olumlu karşılayarak Kütüphane’nin kapılarını öğrenci ve öğretmenlere açan İl Kültür Müdürüne ve bu geceye katılan kıymetli konuklara teşekkür ettiler

20.000 kitap ve 10.000 süreli yayının yanı sıra film arşivine de sahip olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, yeni ve müstakil kütüphane binasını gelecek öğretim yılına hazırlıyor.