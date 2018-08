Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, uluslararası programlar olan IGCSE'den üçüncü, IB DP programından ise ilk mezunlarını verdi

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı başarılarla adından sıkça söz ettiren Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi; uluslararası programlar olan Cambridge Ortaöğretim Sertifikası Programından (IGCSE) üçüncü, Uluslararası Bakalorya Diploma Programından (IB DP) ise ilk mezunlarını verdi.



IGCSE müfredatı, "yaratıcı düşünme", "sorgulama", "problem çözme" gibi yetenekleri ön plana çıkartırken öğrencilerin de bu becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. IGCSE kapsamında 2 yıl boyunca eğitim alan öğrenciler, bu başarılı süreç sonunda son iki sınıfta IB DP programına katılıyor.

IB DP müfredatına da katkıda bulunan IGCSE müfredatı, 14-16 yaş aralığındaki lise öğrencilerine yönelik en popüler program olarak biliniyor. 145 ülkeden 100 bini aşkın öğrencinin katıldığı programda, müfredat sonunda yapılan sınavlardan geçer not alan öğrenciler, dünyanın sayılı üniversitelerine girmekte rakiplerine göre bir adım önde oluyorlar.

IGCSE sınavlarında her yıl yükselen başarı



Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, programı uygulamaya başladığı andan itibaren en iyi hazırlık sürecini geçirmiş olan ve Türkiye’nin en fazla IGCSE öğrenci sayısına sahip okuludur. 2016 yılında yüzde 96.42; 2017 yılında yüzde 98.75 ve 2018 yılında yüzde 99.51’lik giderek artan başarı yüzdeleriyle Türkiye ve Dünyadaki gözde okullar arasında üst sıralarda yerini korumaktadır. Ayrıca KAİHL 2016 yılında 76.27, 2017 yılında 78.48 ve 2018 yılında ise 80.62 not ortalaması tutturarak her yıl yükselen başarı grafiğiyle ülkemizin gururu olmaktadır.



IGCSE 2018 sınav sonuçlarına göre 92.17 ortalamasıyla dönem birincisi olan Zeynep Yediyıldız, program ve başarısı ile ilgili olarak şunları söyledi:



“Hazırlık sınıfında aldığımız İngilizce ve Arapça dil eğitimiyle temelimiz sağlam bir şekilde başladığımız uluslararası geçerliliği olan IGCSE programı dâhilinde acısıyla tatlısıyla iki senemizi geçirdik. Bu süreçte tecrübeli öğretmenlerimiz ve okulumuzun sunduğu çeşitli imkanlarsayesinde hiçbir şeyden geri kalmadan programı tamamladık. Amfide yapılan toplu derslerle eksiklerimizi giderip sınava hazır olduğumuzdan emin olduk. Derste öğrendiğimiz teorik bilgileri tam donanımlı laboratuvarlarımızda yaptığımız deneyler sayesinde pratiğe dökme fırsatını yakaladık. Yaptığımız bu çalışmalar daha düzenli ve sistematik çalışmamızı sağlamasının yanında grup çalışması bilincimizin oluşmasında rol oynadı. Bilgiyi öğrenmekle kalmayıp bu bilgilerin nedenlerini araştırarak çeşitli senaryolar üzerinde tartışmalarda bulunmamız dünyaya farklı bir gözle bakmamızda katkıda bulundu.

Tüm bu süreç boyunca değerli bilgilerini benimle paylaşan, kendisine ne zaman danışsam zamanını ayırıp sabırla ve büyük bir ilgiyle bana faydalı olabilmek için elinden gelenin fazlasını sunan, her sorun yaşadığımda yanına çekinmeden gidebildiğim, güler yüzünü ve samimiyetini benden esirgemeyen ve gelecekteki meslek hayatımda da bana verdiği değerli bilgilerden faydalanacağımı düşündüğüm kıymetli hocalarıma, okul idaresine ve eğitim hayatım boyunca benden maddi ve manevi desteklerini esirgemeden her zaman yanımda olan sevgili aileme teşekkürü bir borç bilirim.”



Kartal AİHL IGCSE Koordinatörü Metin Çiftçi ise, “Türkiye’nin ilk IGCSE devlet okulu olarak her yıl yükselen başarı grafiğine sahibiz. En fazla öğrenciyle bu başarıyı sağlamamızda tüm kadromuzun emeği var. Öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum.” dedi.



IGCSE müfredatını 9 ve 10. Sınıfta başarıyla tamamlayan öğrenciler, 11 ve 12. Sınıfta IB DP programını okuyabiliyor.



IB DP programında ilk mezunlar diplomalarını aldı



Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 2016 yılında IGCSE programından mezun olan ve IB DP programına devam eden öğrencilerin yüzde 96’sı, 2018 yılında girdikleri sınavlarda geçme notu olan 24 puanı aşarak başarılı olmuşlar ve Türkçe, İngilizce, Arapça, 20. Yüzyıl Türkiyesi ve Biyoloji derslerinde de kayda değer başarı gösterdi. IB Diploma Programının ilk mezunları arasında, 38 Diploma notuyla Melda Çelik ve Seher Gülru Gülaçar birinciliği paylaştılar.



IB DP programı birincilerinden Melda Çelik açıklamasında, “Okulumuzdaki ilk IB grubu olmamız sebebiyle son iki yılımızın stresli ve heyecanlı geçmesine rağmen diploma sonuçlarımı öğrendiğimde çok mutlu oldum. Bu iki yıl gözlerimin önünden geçti ve aklıma gelenler uzun saatler boyu planlı çalışmalarımız, haftasonu-tatil demeden ödevlerimizi yapmak için laboratuvara gelmelerimiz, parmaklarımız uyuşana kadar bilgisayarda yazdığımız internalassessment'lar ve extended essay oldu. Evet, bunlar yorucuydu ama bize bu programın kazandırdığı öz disiplin ve akademik düzeyde kullanabileceğimiz bilgiler de oldukça fazla. Çok fazla fedakarlık yaptık, hem IB hem YKS derken kafalarımız karıştı, "bıraksak mı, devam mı etsek" bile dedik ancak üniversite ve iş hayatımızda programın meyvelerini yiyeceğimize inancım tam.” dedi.



Programın diğer birincisi Seher Gülru Gülaçar ise açıklamasında, “IB Diploma Programı’nın daha başında sahip olduğumuz heyecan, sürecin yorucu niteliğine karşın bizi sürekli zinde tutarak düşünsel ve akademik yönden olgunlaşmamızın öncüsü oldu. İnanıyorum ki, üniversite sınavı maratonunun beraberinde içinde bulunduğumuz IB Programı, bu nitelikleriyle hayatımızın en değerli yılları sayılabilecek zamanlardan bize paha biçilemez bir miras olarak kalacak. Sınav sonuçları ise bu noktada, hocalarımızın ve bizlerin bu mirasa verdiği değerin ve emeğin karşılıksız kalmadığının göstergesidir.” dedi.



IB DP Koordinatörü Dr. Vedat Genç konuşmasında şunları söyledi, “Ülkemizin IB DP programı uygulayan ikinci devlet okulu olarak ilk mezunlarımızı vermenin sevincini yaşıyoruz. Öğrencilerimiz mayıs dönemi sınavlarına girdiler. Sonuçlar yakın zamanda açıklandı. Bu başarıyı sağlayan öğrencilerimizi donanımlı bir şekilde üniversite sıralarına gönderiyoruz.”

Türkiye’ye öncü, dünyaya örnek



Okul Müdürü Mithat Tekçam, yaptığı açıklamada, "Yükselen başarı grafiğinden mutlu olduklarını söyledi. "Türkiye'ye öncü dünyaya örnek" bir eğitim kurumu olma vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Tekçam, şöyle devam etti:



“Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası müfredatı öğreniyorlar. Böyle olunca yoğunlaşmaları ve daha fazla zaman ayırmaları gerekiyor. Bu programlara katılan öğrencilerimiz yaz okullarına da katılıyor. Hamdolsun, ulusal ve uluslararası müfredatlar ile birlikte öğrencilerimiz çok güzel bir seviyeye gelmiş oluyor. Öğrencilerimizi, ailelerini ve öğretmenlerimizi tebrik ederim.”