Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve TİKA iş birliği ile düzenlenen Bilim Seyyahları Afrika'da programının son durağı Gana oldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi iş birliği ile düzenlenen Bilim Seyyahları Afrika'da programının şimdiki durağı Gana oldu. Düzenlenen programda fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanlarında çeşitli deneyler ve etkinlikler düzenlendi.

Gana'nın Kumasi şehrinde gerçekleştirilen etkinlik güzel anlara sahne oldu. TİKA’nın Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Gerçekleşen Gana etkinliğinde özellikle fizik ve biyoloji atölyelerine öğrencilerin gösterdiği ilgi büyüktü. Günün erken saatlerinde başlayan etkinlik gün boyunca devam etti. Öğrenciler çeşitli deneylerle farklı tecrübeler yaşadı.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam, proje hakkında şunları söyledi:



"Biz bu projeyi bilim öğretiminde teoriyi aşıp pratiğe ulaşmak ve gençlere bilimi sevdirmek için başlattık. Okulumuzum bahçesinde başlattığımız program ülke sınırlarını aşıp Kosova, Karadağ, Uganda, Tanzanya ve Tunus’a ulaştı. Bugün de Gana’ya gitmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu programla birlikte yedi farklı ülkede hayat bulan proje uluslararası boyutta Türkiye’nin en iddialı projesi olmaya aday. Yolculuğumuza ara vermeden devam edeceğiz."

Bilim seyyahları, eylül ayında Tanzanya Programı için çalışmalar yaparken ekim ayında ise Bulgaristan ve Yunanistan programlarının hazırlıklarına devam ediyor.