Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve TİKA iş birliği ile düzenlenen Bilim Seyyahları Afrika'da programının son durağı Gana oldu

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve TİKA iş birliği ile düzenlenen Bilim Seyyahları Afrika'da programının şimdiki durağı Gana oldu. Düzenlenen programda fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanlarında çeşitli deneyler ve etkinlikler düzenlendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi iş birliği ile düzenlenen Bilim Seyyahları Afrika'da programının şimdiki durağı Gana oldu. Düzenlenen programda fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanlarında çeşitli deneyler ve etkinlikler düzenlendi.

 

Gana'nın Kumasi şehrinde gerçekleştirilen etkinlik güzel anlara sahne oldu. TİKA’nın Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Gerçekleşen Gana etkinliğinde özellikle fizik ve biyoloji atölyelerine öğrencilerin gösterdiği ilgi büyüktü. Günün erken saatlerinde başlayan etkinlik gün boyunca devam etti. Öğrenciler çeşitli deneylerle farklı tecrübeler yaşadı.

 

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam, proje hakkında şunları söyledi:

"Biz bu projeyi bilim öğretiminde teoriyi aşıp pratiğe ulaşmak ve gençlere bilimi sevdirmek için başlattık. Okulumuzum bahçesinde başlattığımız program ülke sınırlarını aşıp Kosova, Karadağ, Uganda, Tanzanya ve Tunus’a ulaştı. Bugün de Gana’ya gitmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu programla birlikte yedi farklı ülkede hayat bulan proje uluslararası boyutta Türkiye’nin en iddialı projesi olmaya aday. Yolculuğumuza ara vermeden devam edeceğiz."

 

Bilim seyyahları, eylül ayında Tanzanya Programı için çalışmalar yaparken ekim ayında ise Bulgaristan ve Yunanistan programlarının hazırlıklarına devam ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ümraniye´de yolcu otobüsü minibüse çarptı

Ümraniye´de yolcu otobüsü minibüse çarptı

UEFA Kulüp Sıralaması (Ağustos 2018)

UEFA Kulüp Sıralaması (Ağustos 2018)

17 bin 480 kişi hayatını kaybetti! Felaket günü o fotoğraflar hala hafızalarda

17 bin 480 kişi hayatını kaybetti! Felaket günü o fotoğraflar hala hafızalarda

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA