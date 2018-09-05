Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden üniversite başarısı

1993 yılında ilk mezunlarını veren Kartal AİHL, 1994, 1995, 1996 yıllarında üst üste Türkiye birincileri çıkarmıştı. 1998 yılında başlayan katsayılı yılların ardından okul eski günlerine geri döndü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2013’te Kartal’da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin mezuniyet töreninde şöyle demişti;

"Burada, dilimin ucuna gelen ama bugüne kadar sabırla tuttuğum, söylemeyi sabırla ertelediğim bir tespitimi de sizlerle paylaşmak istiyorum" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"28 Şubat sürecinde, Türkiye genelinde imam hatiplerin kapısına kilit vurulmasının en önemli sebeplerinden biri, anneler babalar, gençler inanın, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesidir. 1994... Öğrenci Yerleştirme Sınavı'nda, milletvekili arkadaşım Feyzullah Kıyıklık' ın evladı Mustafa Önder Kıyıklık kardeşim, fen-matematik alanında tüm soruları doğru cevaplıyor ve Türkiye birincisi oluyor. 'Tesadüf' diyorlar, çamur atıyorlar, iftira atıyor, itham ediyorlar ama 1995'te, bu kez, Selçuk Şimşek yavrumuz sosyal bilimlerde Türkiye birincisi, Türkçe–sosyalde ise Türkiye ikincisi oluyor. 1996'da, bu kez Selim Tuzci kardeşimiz, evladımız Türkiye birincisi oluyor. 1997'de, Mehmet Sarımermer kardeşim Türkiye dördüncüsü oluyor. İşte, Kartal Anadolu İmam Hatip'in, diğer imam hatip okullarının bu muhteşem başarısı, birilerini o zaman çok ama çok ciddi şekilde tedirgin ediyor."

Kartal AİHL, 2018 YKS sınavında iyi dereceler çıkararak mezunlarını Türkiye’nin sayılı devlet ve vakıf üniversitelerine yerleştirdi. Boğaziçi, İTÜ, Yıldız Teknik, Gebze Teknik, İstanbul, Marmara, Medeniyet, İbn Haldun, Medipol, Şehir ve Sabancı Üniversiteleri Kartal AİHL 2018 mezunlarının lisans eğitimini alacağı okullardan belli başlıları. Üniversiteler arasında bu yıl Boğaziçi Üniversitesi öne çıktı. Boğaziçi Üniversitesinde makine mühendisliğinden felsefeye 14 farklı bölümünde 23 Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu öğrenim görecek.

Kartal AİHL mezunları geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi çok farklı bölümleri seçiyorlar. Bu yıl öne çıkan mühendislik bölümleri oldu. 29 öğrenci mühendisliği seçerken 14 öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ‘ye yerleşti. 12 Öğrenci tıp fakültesini tercih ederken, hukuk, psikoloji, sağlık bilimleri, mimarlık, öğretmenlik, iktisadi ve idari bilimler, sosyal bilimler, dil bölümleri ve ilahiyat diğer tercih edilen bölümler oldu.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam bizlere şunları söyledi, “Öğrencilerimizin sınav başarısı ve yerleştiği bölümlerle hedeflerine ulaştıklarını görmek bizleri sevindirdi. Akademik başarıyı sağlayan bu öğrencilerimizin din eğitimi, dil eğitimi ve sosyal, kültürel donanımlarıyla ülkemize çok büyük hizmetler yapacağına inanıyorum. Yolları açık olsun.”