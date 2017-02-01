Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kartal metro çıkışında DEAŞ şüphesiyle bir şahıs gözaltına alındı

Kartal'da hastane metro durağı çıkışında durumundan şüphelenilen Suriyeli bir şahıs gözaltına alındı. Zanlının cep telefonunda yapılan incelemede DEAŞ terör örgütü üyesi olduğundan şüphelenilen kişilerle birlikte çekilmiş eli silahlı çok sayıda fotoğraf bulundu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre, metro istasyonları çevresinde uygulama yapan Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Ocak günü 14.00 sıralarında hastane metro durağı çıkışında bir şahıstan şüphelendi. Durdurulan şahsın yapılan üst aramasında 6 bin TL ve iki adet cep telefonu bulundu. İlaç satın alarak Suriye'ye yardım için gönderdiğini söyleyen şüpheli, detaylı inceleme için emniyete götürüldü. Burada zanlının cep telefonunda yapılan incelemede DEAŞ terör örgütü militanı olduğunu değerlendirilen kişilerle birlikte çekilmiş eli silahlı fotoğraflar bulundu. Zanlının sorgusunda kardeşinin DEAŞ terör örgütü için savaşırken öldürüldüğünü söylediği de öğrenildi. DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olabileceği değerlendirilen şahsın sorgusu sürüyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: SSK'da kuyruk yok çünkü başında Kılıçdaroğlu yok

Başbakan Yıldırım: SSK'da kuyruk yok çünkü başında Kılıçdaroğlu yok

Kömür sobasına kalorifer sistemini bağladı

Kömür sobasına kalorifer sistemini bağladı

'Bacaksız dilenci'nin aylık kazancı şoke etti!

'Bacaksız dilenci'nin aylık kazancı şoke etti!

Barış Manço'nun niçin bıyık bıraktığına inanamayacaksınız

Barış Manço'nun niçin bıyık bıraktığına inanamayacaksınız

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım'ı kabul edecek

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA