Kartal'da damadını öldürdüğü iddia edilen kayınpeder tutuklandı

Kartal Yunus Emre Mahallesi Karaca Sokak'ta meydana gelen olayda, hurdacılık yapan Kenan Cevizli (35) yolda tartıştığı kişilerce pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Cinayete ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cevizli'yi öldürdüğü öne sürülen kayınpederi Bülent G. (58) ile olay anında yanında bulunan oğlu Sait G'yi (34) gözaltına aldı.

İfadesi alınan emekli işçi Bülent G, damadı Bülent Cevizli'nin kötü davranması üzerine kızının 10 gün önce eşini terk edip yanlarına geldiğini anlattı. Olay günü oğlu Sait G'nin kullandığı araçla yolda giderken yanlışlıkla damadı Cevizli'ye çarptıklarını, kendisinin araçtan inerek damadına pompalı tüfekle ateş ettiğini anlatan şüpheli, bu sırada başka bir araçla kendilerini takip eden diğer iki damadı C.E. (30) ile O.D'nin yanlarına geldiğini söyledi.

Bunun üzerine polis ekipleri, Bülent G'nin damatları C.E. (30) ile O.D'yi de (37) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliye Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden C.E. ve O.D. savcılıkça serbest bırakılırken, Bülent G. ile oğlu Sait G.nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.