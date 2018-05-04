Kartal'da palayla dolaşan kişi gözaltına alındı
Kartal'da elinde palayla dolaşan kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Yakacık Mahallesi'nde elinde palayla dolaşan şahsı gören vatandaşlar, polise haber verdi.
Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şahsı, palayı bırakıp teslim olmaya iknaya çalışırken, olay yerinde sağlık ekipleri de hazır bulundu.
Bir süre sonra ikna edilen ve palayı polislere veren şahıs, gözaltına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.