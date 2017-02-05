Kartalkaya ve Abant'ta yoğunluk

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi ile Abant Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinin son gününde de yoğun ilgi görüyor.

Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya, yarıyıl tatilinde çok sayıda kişiyi ağırladı. Kayak merkezindeki oteller, tatil süresince yüzde 100 dolulukla hizmet verdi.

Yarıyıl tatilinin son gününde Kartalkaya'ya gelmek isteyenler, merkeze yaklaşık 3 kilometre kala, yolda bulunan kar ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Yolda kalan araçlar nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Buzlanma nedeniyle kayan araçlar, maddi hasarlı kazalara neden oldu. Bazı tatilciler araçlarına zincir takarak yollarına devam ederken, bazıları da dönmek zorunda kaldı.

Öte yandan, doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı da sömestir tatilinde çok sayıda kişiyi ağırladı. Tatilin son gününde ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, ata ve faytona bindi. Şambrelle yamaçlardan kayan tatilciler, buz tutan gölde fotoğraf çektirdi.