Kartepe’de kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Kocaeli genelinde havaların soğuması ve ara ara yağmur yağışı görülürken yüksek kesimlerde de kar yağışı başladı. Özellikle Kartepe’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar 15 santimetre yüksekliğe ulaştı. Sıcaklıkların 0'ın altında görüldüğü yüksek kesimlerde yoğun kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Kartepe’de kayak sezonunun açılması için kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulması gerektiğini söyleyen yetkililer, kar yağışının devam etmesi halinde kayak sezonunun açılabileceğinin müjdesini verdiler.