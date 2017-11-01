Kartlı su sayacının zorunlu hale getirilmesi hukuka aykırı bulundu

KDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Manisa'dan bir vatandaş, MASKİ tarafından, 10 yıllık damga süresini dolduran su sayaçlarının sökülerek yerine 265,50 lira bedelle ön ödemeli elektronik kartlı su sayacı takılacağına dair kendisine bildirimde bulunulduğunu belirterek, damga süresini doldurmuş sayaçların değişmesinin zorunlu olduğuna ilişkin ilgili mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmadığı gerekçesiyle kuruma başvurdu.

Damga süresi dolmuş sayaçların kurum dışında başka bir yerde değerlendirilip eğer tamiratı mümkün değilse değiştirilmesi gerektiğini, bu şekilde maddi açıdan tasarruf da sağlanacağını, su faturalarını otomatik ödeme talimatıyla bu zamana kadar eksiksiz olarak ödendiğini bildiren vatandaş, elektronik kartlı sayaç kullanmak istemediğinden konuyla ilgili gerekli işlemlerin yapılması talebini KDK'ya iletti.

KDK, vatandaşı haklı buldu

Başvuruyu inceleyen KDK, vatandaşı haklı bularak, idarenin konuyla ilgili mağduriyeti gidermesi yönünde karar verdi.

KDK'nın kararında, mevzuat hükümleri uyarınca 10 yıllık damga süresini dolduran abonelerin sayaçlarını değiştirme zorunluluğu bulunmadığının altı çizilerek, idarenin, bu sayacın kullanılmasının faydalarını ve avantajlarını ortaya koymasının, elektronik kartlı su sayacı kullanıcılarının artmasında daha olumlu sonuçlar ortaya çıkaracağı ifade edildi.

Kararda, idarenin, başvurana tercih hakkı tanımadan, kartlı sayaç kullanmaya zorlamasının, hukuka, hakkaniyete, temel tüketici hakları ile hukukun genel ilkelerine aykırı olduğu değerlendirildi.

KDK, başvuranın mağduriyet yaşamaması için gerekli olan iş ve işlemleri yapması yönünde MASKİ'ye tavsiyede bulundu.