Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili "kaset" komplosu iddianamesinde, şüphelilerden 53'ünün, "FETÖ'ye teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedeki kişilerden olduğu" belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 171 şüpheli hakkında hazırlanan, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" gibi 8 ayrı suçlamaya yer verildi.

İddianamede, şüphelilerden 15'i hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlaması yer almazken Fetullah Gülen, Osman Hilmi Özdil, Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak'a ise "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile diğer suçlamalar yöneltildi.

İddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açılması talep edilen 152 şüpheli hakkında, Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan rapora da yer verildi.

FETÖ'nün mahrem yapısına ilişkin hazırlandığı belirtilen 26 Temmuz 2017 tarihli raporda, iddianamedeki şüphelilerden 53'ü "A5" olarak kodlandı. Bu kodlamada yer alan zanlıların, "örgüt mensubiyeti, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olan kişileri" temsil ettiği bildirildi.

Kaset komplosunda aktif rol aldığı belirtilen ve "A5" olarak kodlanan 53 şüphelinin isimleri şunlar:

"Ayhan Falakalı, Recep Güven, Coşgun Çakar, Lokman Kırcılı, Yurt Atayün, Muharrem Durmaz, Erol Demirhan, İbrahim Tuka, Ertan Arslan, Abdül Köksal, Ahmet Kabaağaç, Ahmet Ümit Seçgin, Ali İhsan Tezcan, Aydın Altunkaya, Bahaddin Alaca, Cemal Yörübulut, Erdal Argın, Erhan Sazil, Yunus Hazar, Fatih Doğan, Halil Adalı, Harun Aydın, Hikmet Kopar, İzzet Yılmaz, Kaan Özyiğit, Latif Harun Pişkin, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Demirbilek, Mehmet Karatekin, Mehmet Koçak, Muammer Acar, Muhammed Mustafa Aksoy, Murat Ahmetoğlu, Mustafa Alptekin, Nurullah Karataş, Okay Aytekin, Osman Gülbel, Osman Karakuzu, Ömer Faruk Kartın, Özgüt Türker, Sadık Akpınarlı, Selim Yadsıbaş, Şaban Albayrak, Şerif Yiğit, Talha Ülkümen, Tamer Özbek, Timurtaş Kayacı, Tolga Güzeltaş, Üstün Yukarıkır, Yılmaz Angın, Ahmet Şentürk, Sadettin Akgüç ve Tamer Bülent Demirel."

7 şüpheli "B5" kategorisinde

Emniyet tarafından hazırlanan raporda, 7 şüpheli de "B5" olarak kodlandı.

"FETÖ mensubiyeti, sadakati ve bağlılığı olan ancak bazı konuları sorgulayan örgüt üyeleri"ni ifade eden bu kodlamada yer alan isimler de "Hami Güney, Abdülhalim Sönmez, Hüseyin Danacı, Muhammed İkbal Kayaduman, Ömer Demir, Selçuk Küçükaslan ve Türkay Aydın" olarak sıralandı.