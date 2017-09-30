FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 171 şüpheli hakkında 8 ayrı suçtan hazırlanan iddianamede, şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanımına ilişkin bilgiler de yer aldı. Şüphelilerden 118’inin ByLock kullandığı belirtilen iddianamede, Baykal’a ait olduğu iddia edilen görüntüleri, yazarlık yaptığı haber sitesinden yayımlamasını sağladığı ifade edilen Yener Dönmez’in de ByLock’u aktif şekilde kullandığı belirtildi.

Dönmez’in, 11 Ağustos 2014 tarihinden itibaren telefonunda ByLock’u kullandığı ve “mithatsari”, kullanıcı adıyla 98 kez ByLock programına girdiği kaydedildi. Bu program üzerinden Dönmez’in 155 mesaj aldığı, 250 mesaj gönderdiği, 52 mail hareketinin bulunduğu, gelen arama sayısının 3, giden arama sayısının da 7 adet olduğu belirlendi.

KOD ADI SONER

Ayrıca ByLock kullanıcıları Ayşegül Yurt, Cevheri Güven, Refik Palanga, Mustafa Sağlam ile ortak grup üzerinden irtibat kuran Dönmez’in, FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinden firari sanık Hamdullah Bayram Öztürk ile 2010’da 5 kez telefon görüşmesi yaptığı bilgisi yer aldı.

Dönmez’i ByLock’ta ekleyenlerin, “soner”, “sonerr” ve “soner bey” gibi farklı isimlerle kaydettikleri belirtilen iddianamede, Dönmez’in örgüt içinde “Soner” kod ismini kullandığı ifade edildi. (Yeni Şafak)