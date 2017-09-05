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Kasırga Karayipler'e doğru ilerlemeye başladı

Uluslararası Kasırga Merkezi (National Hurricane Center), Irma kasırgasının 4. kategoriye yükseldiğini duyurdu. Irma Karayipler'e doğru ilerlemeye başladı

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Hızı saatte 200 km'nin üzerine çıkan ve hızını sürekli artıran Irma'nın, Antigua, Barbuda, Anguilla, Montserrat, St. Kitts, Nevis, Saba, St. Eustatius, Sint Maarten, Saint Martin and Saint Barthelemy'yi etkilemesi bekleniyor.

Florida Valisi Scott, bütün Amerika kıtasını etkilme potansiyeline yükselen Irma kasırgası nedeniyle eyalette olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.

Kaynak: Habertürk

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