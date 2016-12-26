Kasklı hırsızlık çetesi motosikletleri böyle çaldı

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde motosikletlere dadanan kasklı hırsızlık çetesi, vatandaşları adeta canından bezdirdi. Çeşitli önlemler alınmasına rağmen bir türlü önüne geçilemeyen o hırsızlık anlarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul’un Kadıköy ve Ümraniye ilçeleri başta olmak üzere çeşitli ilçelerinde özellikle son günlerde meydana gelen motosiklet hırsızlıkları, vatandaşları adeta canından bezdirdi. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, kasklı hırsızlık çetesi gece saatlerinde binaların önünde duran ve değerleri 5 ila 10 bin lira arasında değişen motosikletleri gözüne kestirdi. Hırsızlar, hızlı ve pratik olabilmek için yine motosikletle binaların önüne geldi. Motosikletlerin zincirle bağlı, direksiyonlarının kilitli ve alarm takılı olmasına rağmen engel tanımayan hırsızlar, yanlarındaki getirdiği demir kesiciyle kilitleri teker teker kırıp, sabunlu su gibi yöntemlerle de alarmlarını susturuyor. Bu sayede özellikle gece saatlerinde onlarca motosikleti çalan hırsızlar, vatandaşların başının belası haline geldi. Vatandaşlar, özellikle son günlerde artan motosiklet hırsızlıklarının önüne geçilmesini istiyor. Yaşanan hırsızlık olaylarından bazıları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

“Kilitleri kırıp, alarmı susturup çalıyorlar”

Ümraniye’de yaşadığı binanın önünden 1 ay önce satın aldığı motosikleti çalınan Salih Genç, “Ben 2 yıldır motosiklet kullanıyorum. Daha önceki motosikletlerimde de olduğu gibi 3 tane kilit var. Bunlardan ilki zincirdir, hırsızlar onu inşaat makasıyla direkt kesiyorlar. Ön tekerlekte alarmlı disk kilidi vardı, onu da yanlarında getirdiği sıvıyla ya da sabunlu suyla susturuyorlar. Alarmı susturup, kilidi kırdıktan sonra ses çıktığını düşünüp motosikletten uzaklaşıyorlar. Tur atıp geri geldikten sonra 3’üncü kilit olan direksiyon kilidini kırıp çalıyorlar. Çalındığını sabah işe giderken fark ettim. Motosikletin olmadığını gördüğüm de acaba başka bir yere mi park ettim diye düşündüm. Sonra binanın altındaki iş yerinin kamera kayıtlarına baktığım da çalındığını gördüm. Polis olay yerine gelip bilgileri aldıktan sonra görüntüleri polis merkezine götürdüm ancak orada bize bir şey çıkmayacağını söylediler” dedi.

“Motosikleti sıfır almıştım maalesef sadece 1 ay kullanabildim”

Hırsızların çete olduğunu belirten Genç, “Benim motosikletimi çalındıktan 1 saat sonra Kadıköy’de başka bir motosiklet çalınıyor. Askerden 6 ay önce geldim. Motosiklet alabilmek için evlenmeyi bekliyordum. Evlendikten hemen sonra motosikleti aldım. Motosikleti sıfır almıştım maalesef sadece 1 ay kullanabildim. Kullanmak nasip olmadı. Olaydan sonra kamera görüntülerini kendim topladım. Yetkililerin ilgilenmesini istiyorum. Bunların zaten çete olduğunu biliyoruz, yetkililer de biliyordur. Bize destek çıkmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu motosikleti alabilmek için 12-13 yaşımdan beri çalışıyorum”

Yaklaşık 12 yaşından beri çeşitli yerlerde çalışarak biriktirdiği parayla motosiklet satın alan Samet Ukav, “Başlarında kaskla, başka bir motosikletle geliyorlar ve çalıyorlar. Bunlar çete çünkü benim motosikleti çalmadan 1 saat önce başka bir yerden motosiklet çalışıyorlar. 3 gün öncede yine akrabamın motosikleti çalındı. Bu aralar çok sık olmaya başladı. Sosyal medya dahil herkese haber verdim, motosikleti alıyoruz. Bu motosikleti alabilmek için 12-13 yaşımdan beri çalışıyorum. Biriktirdim, bu bana epey bir paraya mal oldu. Allahtan bulsunlar, diyecek bir şey yok. 5-6 gün oldu motosikleti çoktan parçalamışlardır. Benim ki gitti bari diğerine bir şey olmasın” diye konuştu.

Mağdur vatandaşlar, motosikletlerinin bulunması için polis ekiplerinden yardım bekliyor.