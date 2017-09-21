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Kaş-Kumluca arasında fırtına bekleniyor

Akdeniz'de, Kaş-Kumluca arasında fırtına beklendiği bildirildi.

  • AA
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de yarın parçalı az bulutlu hava bekleniyor.

Hava sıcaklığı sahilde değişmeyecek, iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacak. Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta, Antalya civarında zaman zaman kuvvetlice esecek.

Denizlerde ise Kaş-Kumluca arasında fırtına bekleniyor. Fırtınanın hızının saatte 70 kilometreye kadar çıkabileceği ve dalga yüksekliğinin 3 metreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, balıkçıların ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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