Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de yarın parçalı az bulutlu hava bekleniyor.

Hava sıcaklığı sahilde değişmeyecek, iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacak. Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta, Antalya civarında zaman zaman kuvvetlice esecek.

Denizlerde ise Kaş-Kumluca arasında fırtına bekleniyor. Fırtınanın hızının saatte 70 kilometreye kadar çıkabileceği ve dalga yüksekliğinin 3 metreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, balıkçıların ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.