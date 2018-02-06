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Kastamonu merkezli 14 ilde FETÖ'nün 'mahrem imamları'na operasyon

Kastamonu merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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Kastamonu merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları"na yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 14 ilden 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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