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Kastamonu merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı

Kastamonu merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında iş adamlarının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kastamonu merkezli Bursa, Denizli, Manisa ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında iş adamları ve eski Bank Asya çalışanlarının da bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki bazı eşyalara da el konuldu.

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