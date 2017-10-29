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Kastamonu'da 148 kaçak yakalandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir TIR'da, Pakistan, Afganistan, İran, Irak ve Suriye uyruklu 148 kaçak yakalandı.

  • AA
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Tosya ilçesinde bir TIR'da Pakistan, Afganistan, İran, Irak ve Suriye uyruklu 148 kaçak yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Kavşağı mevkisindeki uygulama sırasında Doğubayazıt’tan İstanbul’a giden 06 FY 2205 plakalı TIR'ı durdurdu.

TIR dorsesinde, Pakistan, Afganistan, İran, Irak ve Suriye uyruklu 9’u kadın, 8’i çocuk 148 kaçak yakalandı.

TIR'a el konulurken kimliği henüz belirlenemeyen araç sürücüsü gözaltına alındı.

Tosya İzzet Aksalur Spor Salonu'na götürüllen ve sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklara yemek ikram edildi.

 

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