Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kastamonu’da 50 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi

Kastamonu polisinin yılbaşı öncesi uyuşturucu madde ticareti, nakli, depolama faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 50 kilo 12 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince son dönemde Kastamonu’da il merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yılbaşı öncesinde gerçekleştirilen operasyonda Araç ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde yetiştirip sattığı tespit edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Araç’ta gerçekleştirdiği operasyonda Narkotik arama köpeği ICE’ında katılımıyla şüpheli şahsın ikamet ve müştemilatında yapılan aramalarda toplam 50 kilo 12 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu ve 57 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ta bir şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise, “Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olup ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” denildi. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İsrail, evleri 123. kez yerle bir etti

İsrail, evleri 123. kez yerle bir etti

60 yıllık iki arkadaş kardeş olduklarını öğrendi

60 yıllık iki arkadaş kardeş olduklarını öğrendi

Garaja hurda olarak girdi ama...

Garaja hurda olarak girdi ama...

O şimdi bütün dünyanın tanıdığı biri

O şimdi bütün dünyanın tanıdığı biri

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Kritik toplantı sona erdi! Asgari ücret açıklandı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA