Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kastamonu'da 77 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 77 köy yolu ulaşıma kapandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin Kastamonu İl Özel İdaresi'nden aldığı bilgiye göre, dün akşam etkili olan kar yağışı, özellikle şehrin yüksek rakımlı ilçelerinde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Araç ilçesinde 15, Bozkurt'ta 15, Cide'de 30, Doğanyurt'ta 10, İnebolu'da 7 olmak üzere 77 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ve il özel idare ekiplerinin kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye küresel bir güçtür

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye küresel bir güçtür

Donmak üzere olan kuğu kurtarıldı

Donmak üzere olan kuğu kurtarıldı

15 Temmuz’u kardan heykellerle anlattı

15 Temmuz’u kardan heykellerle anlattı

Türk kullanıcılara özel emoji

Türk kullanıcılara özel emoji

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA