Kastamonu'da bulunan Valla Kanyonu seyir terası açıldı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu'na 720 metre yükseklikte yapılan seyir terası açıldı.

Vali Yaşar Karadeniz, Valla Kanyonu'nun Kerte köyü yakınlarındaki Bakacak mevkisinde inşa edilen seyir terasının açılışı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun her yerinin ayrı bir güzelliği olduğuna işaret etti.

Bu güzelliklerin tanıtımındaki eksiklikler ve ulaşım sorunu nedeni ile bölgedeki turizmin gelişmediğini ifade eden Karadeniz, "Bu dezavantajımızı avantaja çevirme şansımız var. Bu da turizmin gelişmiş olduğu yerlerdeki yanlışlıkları görüp ona göre tedbir alma şansımızın olmasıdır." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit de turizm yatırımı yaparken koruma, kullanma dengesi ve doğayı tahrip etmemeye özen gösterilmesi gerektiğini anlatarak, projenin üç ay gibi kısa sürede tamamlandığını belirtti.

Açılışa, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.