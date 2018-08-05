Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kastamonu'da bulunan Valla Kanyonu seyir terası açıldı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Valla Kanyonu'nda 720 metre yükseklikte yapılan seyir terası törenle açıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu'na 720 metre yükseklikte yapılan seyir terası açıldı.

Vali Yaşar Karadeniz, Valla Kanyonu'nun Kerte köyü yakınlarındaki Bakacak mevkisinde inşa edilen seyir terasının açılışı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun her yerinin ayrı bir güzelliği olduğuna işaret etti.

Bu güzelliklerin tanıtımındaki eksiklikler ve ulaşım sorunu nedeni ile bölgedeki turizmin gelişmediğini ifade eden Karadeniz, "Bu dezavantajımızı avantaja çevirme şansımız var. Bu da turizmin gelişmiş olduğu yerlerdeki yanlışlıkları görüp ona göre tedbir alma şansımızın olmasıdır." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit de turizm yatırımı yaparken koruma, kullanma dengesi ve doğayı tahrip etmemeye özen gösterilmesi gerektiğini anlatarak, projenin üç ay gibi kısa sürede tamamlandığını belirtti.

Açılışa, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Venezuela Devlet Başkanı Maduro´nun konuşması sırasında patlama oldu

Venezuela Devlet Başkanı Maduro´nun konuşması sırasında patlama oldu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA