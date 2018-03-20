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Kastamonu'da ByLock kullanan eski polis memuru 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kastamonu'da savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda beyanda bulunan, mahkemede ise bu beyanından vazgeçen sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski polis memuru, 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan eski polis memuru Yusuf Koca ile avukatı katıldı.

Koca, ifadesinde, suçlamaları reddederek örgütle bir bağının bulunmadığın öne sürdü.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia eden Koca, beraatini talep etti.

Mahkeme heyetinin, savcılık ifadesinde verdiği isimlere ilişkin sorduğu soruya cevap veren Koca, "Kendimi kurtarmak için savcılık ifademde isimler verdim. Bu şahısların arasında vefat edenler olduğu gibi hakkında işlem yapılanlar da oldu. Pişmanım. Cezam neyse çekmeye razıyım. İsimlerini verdiğim şahıslarla ilgili bulunduğum beyan doğru değildir. Şahıslar mesai arkadaşımdır." dedi.

Mahkeme heyeti, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda beyanda bulunan, mahkemede ise bu beyanından vazgeçen sanığı, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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