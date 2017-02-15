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Kastamonu'da eğitime kar engeli

Azdavay ilçesinde etkili kar yağışı dolayısıyla yarın ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılam açıklamada, kar yağışı nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için ilçe genelindeki tüm okulların 16 Şubat Perşembe tatil edildiği belirtildi.

Azdavay'da daha önce, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün ara verildiği duyurulmuştu.

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