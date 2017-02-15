Kastamonu'da eğitime kar engeli

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılam açıklamada, kar yağışı nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için ilçe genelindeki tüm okulların 16 Şubat Perşembe tatil edildiği belirtildi.

Azdavay'da daha önce, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün ara verildiği duyurulmuştu.