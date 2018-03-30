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Kastamonu'da fabrika duvarı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da, fabrikanın duvar temelini kazarken, yandaki fabrika duvarının çökmesiyle ağır yaralanan 2 inşaat işçisinden biri öldü, diğeri hastanede tedaviye alındı.

  • DHA
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Kastamonu'da ağaç ürünleri üretimi yapan bir fabrikanın duvar temelini kazan ve inşaat şirketinde taşeron olarak çalışan Özgür Müzennet (26 ) ile Sinan Arslan'ın (27) üzerine, yan taraftaki fabrikanın duvarı çöktü. Duvarın altında kalarak ağır yaralanan iki işçi, ambulans ile hastanelere kaldırıldı. İşçilerden Özgür Müzennet, götürüldüğü özel hastenede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Arslan'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
 

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