Kastamonu'da fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Kastamonu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 1'i kadın 4 kişi tutuklandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kentte fuhuşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 1'i Türkmenistan uyruklu 4 kişinin emniyetteki, işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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