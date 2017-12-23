Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli
Kastamonu'da olumsuz hava şartları ve yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.
- AA
Kentte etkili yoğun sis ve elverişsiz hava şartları nedeniyle Kastamonu Havalimanı'ndan İstanbul'a yapılması planlanan seferler karşılıklı iptal edildi.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin 100 metre civarında, havalimanı çevresinde de kar kalınlığının 5 santimetre olduğu öğrenildi.
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