Kastamonu’da iki otomobilin çarpışması sonucu ikiye bölünen araçtan sağ kurtuldular

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Oyrak Mevkiinde İsmail Kırcaoğlu idaresindeki 37 SA 897 plakalı otomobil, kurban kesimi sonrasında köylerinden Devrekani ilçesine dönmekte olan ve köy yolundan ana yola çıkmak isteyen Faik Yılmaz yönetimindeki 37 PU 470 plakalı araçla çarpıştı. Feci kazada Faik Yılmaz’ın kullandığı otomobil ikiye bölündü. İkiye bölünen aracın şoför mahalli yaklaşık 30 metre ileriye savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambülans sevk edildi. Kazada ikiye bölünen otomobilde bulunan sürücü Faik Yılmaz ile aynı aileden Necla Yılmaz ve Kadir Yılmaz yaralandı. Yaralılardan Necla Yılmaz ve Kadir Yılmaz Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılırken, ağır yaralanan sürücü Faik Yılmaz ise Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalenin ardından Faik Yılmaz Kastamonu’ya sevk edildi. Sürücü Faik Yılmaz’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrası jandarma ve polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaza sonrası hurdaya dönen iki araç çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken başka kazaların yaşanmaması için jandarma ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.