Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kastamonu'da Kestane toplama kavgasında amcasını öldürdü

Kastamonu'da kestanelerin toplanılması nedeniyle çıkan kavgada Yılmaz Yalçınkaya, amcası 57 yaşındaki Şaban Yalçınkaya'yı tabancayla vurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Akşam saatlerinde Doğanyurt ilçesine bağlı Ortaburun Köyü Sık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yılmaz Yalçınkaya(37), kestane bahçesinde amcası Şaban Yalçınkaya(57) ile tartıştı.

TARTIŞTIĞI AMCASINA KURŞUN YAĞDIRDI

İddiaya göre kestanelerin toplanılması nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Yılmaz Yalçınkaya belinden tabancasını çıkartarak amcasına kurşun yağdırdı. Vucuduna iki kurşun isabet eden Şaban Yalçınkaya, kanlar içerisinde yere yığılırken, yeğeni olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekibi Şaban Yalçınkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Amcasını öldüren Yılmaz Yalçınkaya jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şaban Yalçınkaya'nın cenazesi otopsi için İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kuzey Kore ABD'nin füzelerini nasıl vuracağını videoyla yayınladı

Kuzey Kore ABD'nin füzelerini nasıl vuracağını videoyla yayınladı

2 dolar için ölümü göze alıyorlar

2 dolar için ölümü göze alıyorlar

Hangi araç sahibi ne kadar vergi ödeyecek? İşte marka marka sıralı liste...

Hangi araç sahibi ne kadar vergi ödeyecek? İşte marka marka sıralı liste...

iPhone 8'in içini açtılar... İşte Apple'ın sırrı

iPhone 8'in içini açtılar... İşte Apple'ın sırrı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA