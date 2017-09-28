Kastamonu'da Kestane toplama kavgasında amcasını öldürdü

Akşam saatlerinde Doğanyurt ilçesine bağlı Ortaburun Köyü Sık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yılmaz Yalçınkaya(37), kestane bahçesinde amcası Şaban Yalçınkaya(57) ile tartıştı.

TARTIŞTIĞI AMCASINA KURŞUN YAĞDIRDI

İddiaya göre kestanelerin toplanılması nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Yılmaz Yalçınkaya belinden tabancasını çıkartarak amcasına kurşun yağdırdı. Vucuduna iki kurşun isabet eden Şaban Yalçınkaya, kanlar içerisinde yere yığılırken, yeğeni olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekibi Şaban Yalçınkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Amcasını öldüren Yılmaz Yalçınkaya jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şaban Yalçınkaya'nın cenazesi otopsi için İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.