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Kastamonu'da okullara kar tatili

Kastamonu kent merkezinde, yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

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İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde taşımalı eğitim yapılan okullarda, olumsuz hava koşulları nedeni ile eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba ara verildiğini belirtti.

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