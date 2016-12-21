Kastamonu'da okullara kar tatili
Kastamonu kent merkezinde, yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
- AA
İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde taşımalı eğitim yapılan okullarda, olumsuz hava koşulları nedeni ile eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba ara verildiğini belirtti.
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