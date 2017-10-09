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Kastamonu'da otomobil devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Remzi Bostancı'nın kullandığı 37 RC 515 plakalı otomobil, Edeler köyü Çatak Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü Remzi Bostancı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada otomobilde bulunan Sebahattin Eryılmaz ve sürücünün oğlu Arda Bostancı yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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