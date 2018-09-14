Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kastamonu'da sağanak nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Kastamonu'da şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, trafik aksadı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kentte dün etkili olan dolunun ardından bugün de devam eden şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Sunta Kavşağı'ndaki alt geçit çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Cadde ve sokaklarla bazı bölgelerde su birikintisi oluşması sonucu araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Su biriken yerlerden geçmek isteyen bazı sürücüler, araçlarının arızalanması nedeniyle mahsur kaldı.

Belediye, karayolları, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri ile iş makineleri su baskınlarından etkilenen alanlarda çalışma başlattı.

Kentte dün etkili olan dolu yağışında 2 bin 165 araç ve 428 bina olmak üzere, 2 bin 593 hasar tespit başvurusu alınmış, 38 kişi hafif yaralanmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Taksim Meydanı´nda kızların omuz atma kavgası kamerada

Taksim Meydanı´nda kızların omuz atma kavgası kamerada

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Piyasa değeri en çok yükselen 9 futbolcu

Piyasa değeri en çok yükselen 9 futbolcu

Suriye'den geldi, Amasya'da tarlada yakalandı

Suriye'den geldi, Amasya'da tarlada yakalandı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA