Kastamonu'da sağanak nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Kentte dün etkili olan dolunun ardından bugün de devam eden şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Sunta Kavşağı'ndaki alt geçit çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Cadde ve sokaklarla bazı bölgelerde su birikintisi oluşması sonucu araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Su biriken yerlerden geçmek isteyen bazı sürücüler, araçlarının arızalanması nedeniyle mahsur kaldı.

Belediye, karayolları, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri ile iş makineleri su baskınlarından etkilenen alanlarda çalışma başlattı.

Kentte dün etkili olan dolu yağışında 2 bin 165 araç ve 428 bina olmak üzere, 2 bin 593 hasar tespit başvurusu alınmış, 38 kişi hafif yaralanmıştı.