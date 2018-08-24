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Kastamonu’da sahibinin elinden kaçan kurbanlık hayvan, yaklaşık 10 saatlik bir çabanın ardından yakalanabildi

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Daday ilçesinde Kurban Bayramı'nda dini vecibelerini yerine getirmek için aldıkları kurbanlık hayvan, sahiplerine zor anlar yaşattı. Kesim için mezbahaneye götürüldüğü esnada sahiplerinin elinden kaçan hayvan, ortalığı birbirine kattı.
 
Tarlalarda kaçacak yer arayan hayvanı hem otomobille hem de yaya olarak takip eden sahipleri ise ne yaptılarsa yakalayamadı. Bir türlü sakinleşmeyen hayvan, başka hayvanların arasına karışmak istedi. Sahipleri tarafından diğer hayvanlardan ayrılmaya çalışılan kurbanlık hayvan, hem sahiplerine hem de diğer hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı.
 
Kaçan kurbanlık hayvan ile sahipleri arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. Saatlerce süren kovalamaca ilginç görüntüler oluştururken, o anlar ise kameralara yansıdı.
 
Hayvanın yakalanması için veteriner hekimden yardım istendi. İyice yorulan hayvan, iğne ile uyuşturularak yaklaşık 10 saatlik bir kovalamacanın ardından yakalanabildi. Ortalığı birbirine katan kurbanlık, sahipleri tarafından alınarak kesimhaneye götürüldü.
 

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