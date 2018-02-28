Kastamonu'da tuğla yüklü tır devrildi: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Sinop'un Boyabat ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Mustafa Gölet (25) idaresindeki 57 DU 773 plakalı tuğla yüklü tır, Kayı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü Gölet olay yerinde yaşamını yitirdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri tarafından tırın altından güçlükle çıkartılan Gölet'in cesedi Kastamonu Devlet Hastanesine gönderildi.

Öte yandan, devrilerek yaklaşık 70 metre sürüklenen tırdan yola savrulan tuğlalar nedeniyle Kastamonu-Çankırı karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

İş makineleri ve karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı.