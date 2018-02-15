Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında, eski Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Abdullah Oğuzhan Kıldan, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Kıldan ile avukatı katıldı.

Kıldan, yaptığı savunmada suçsuz olduğunu ifade etti.

FETÖ ile hiçbir bağı olmadığını öne süren Kıldan, "Tırnaklarımla bir yerlere geldim. Hiç kimseyi kayırmadım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.