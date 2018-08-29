Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kastamonu'daki kavgada 2 kişi öldüren şüpheli teslim oldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, önceki gün çıkan kavgada 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan cinayet şüphelisi Hüseyin Ö., polise teslim oldu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, pazar günü akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvede oturan iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sokağa taşınarak, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin Ö.'nün ateşlediği tabancadan çıkan mermilerle Mehmet Karaoğlu (28), Murat Pehlivan (27) ve Volkan Karakoyun yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldıran yaralılardan Karaoğlu ve Pehlivan, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Karakoyun ise Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
 
Hüseyin Ö. olayın ardından kaçarken, gözaltına alınan 2 oğlu, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
 
OĞLUNU BIÇAKLA YARALADILAR İDDİASI
 
Mehmet Karaoğlu ve Murat Pehlivan'ın, geçen yıl, ilçede güreş organizasyonuyla uğraştığı ve eski pehlivan olduğu belirtilen Hüseyin Ö.'nün oğlunu bıçakla yaraladıkları ve diğer çocuklarını da sürekli rahatsız ettikleri öne sürüldü.
 
Sabah saatlerinde Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğüne suç aleti tabanca ile birlikte teslim olan Hüseyin Ö. polis ve savcıya ifade vermek istemediğini söyledi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede de olayla ilgili konuşmayacağını belirten Hüseyin Ö. tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tarihi ve turistik değerlerimizi bayramlarımıza kurban etmeyelim

Tarihi ve turistik değerlerimizi bayramlarımıza kurban etmeyelim

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD'li doktordan ölümle ilgili ürküten açıklama!

ABD'li doktordan ölümle ilgili ürküten açıklama!

Dünyanın en komik hayvanları

Dünyanın en komik hayvanları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA