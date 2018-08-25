Kastamonu'daki yangın

- Kastamonu'nun Araç ilçesi Tavşanlı

köyünde çıkan ve 20 dekar alanını zarar gördüğü orman yangını kontrol altına

alındı

- Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Temur:

- "Rüzgar yok nem iyi

durumda yangın kontrol altında diyebiliriz. Herhangi bir tehlike yok"

KASTAMONU (AA) - Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Temur,

"Rüzgar yok nem iyi durumda yangın kontrol altında diyebiliriz. Herhangi bir

tehlike yok." dedi.

Kastamonu'nun Araç ilçesi Tavşanlı köyünde çıkan orman yangınında 20

dekar alan zarar gördü.

Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Orman

İşletme Müdürlüğü, itfaiye, DSİ 23. Bölge ve Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü

ekipleri, 2 helikopter ile çevre il ve ilçelerden gelen ekipler yangına müdahale

etti.

Yaklaşık 20 dekar alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle bölgeye gelen Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet

Zeki Temur, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının saat 15.00 civarında

çıktığını belirtti.

Ekipler tarafından ilk müdahalenin yapıldığını belirten Temur, "Rüzgar

yok nem iyi durumda yangın kontrol altında diyebiliriz. Herhangi bir tehlike yok.

Görünen o. Şuanda burada iki helikopter, 15 arazöz, 5 su tankeri, 7 dozer komşu

itfaiyelerimiz var. Bunlarda bu yangın için yeter. Köylerin hiç birinde sıkıntı

yok. Herkes evinde. Dışarıda olanlarda bize yardım ediyor." dedi.

Helikopterlerin beklemede olduğunu aktaran Temur, "Her ihtimale karşı

gece de uçamadıkları için bekletiyoruz. Sabah gün ağarmasıyla birlikte eğer

tekrar bir sıkıntı olursa onları tekrardan kaldırıp müdahale ettireceğiz. Ama ben

ona pek ihtiyaç kalacağını düşünüyorum. Herkes rahat edebilir." ifadesini

kullandı.

Vatandaşlardan Derya Gülüm, yangının 10 dakikada büyüdüğünü

belirterek,"İtfaiye gelip gitti ama su alamadılar. Kastamonu'nun ormanları

Türkiye'nin en büyük ormanları kül oldu. Seli de toprak kaymasını da bu ormanlar

engelliyordu." dedi.

Mehmet Küçükçavuş da evlerinde ve yaylalarında bir zararın olmadığını

kaydetti.

Muhabir : Bilal KahyaoğluYayınlayan : Yahya Oğuz

02:45 25/08/18