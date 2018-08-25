Kastamonu'daki yangın
- Kastamonu'nun Araç ilçesi Tavşanlı
köyünde çıkan ve 20 dekar alanını zarar gördüğü orman yangını kontrol altına
alındı
- Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Temur:
- "Rüzgar yok nem iyi
durumda yangın kontrol altında diyebiliriz. Herhangi bir tehlike yok"
KASTAMONU (AA) - Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Temur,
"Rüzgar yok nem iyi durumda yangın kontrol altında diyebiliriz. Herhangi bir
tehlike yok." dedi.
Kastamonu'nun Araç ilçesi Tavşanlı köyünde çıkan orman yangınında 20
dekar alan zarar gördü.
Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Orman
İşletme Müdürlüğü, itfaiye, DSİ 23. Bölge ve Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü
ekipleri, 2 helikopter ile çevre il ve ilçelerden gelen ekipler yangına müdahale
etti.
Yaklaşık 20 dekar alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle bölgeye gelen Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet
Zeki Temur, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının saat 15.00 civarında
çıktığını belirtti.
Ekipler tarafından ilk müdahalenin yapıldığını belirten Temur, "Rüzgar
yok nem iyi durumda yangın kontrol altında diyebiliriz. Herhangi bir tehlike yok.
Görünen o. Şuanda burada iki helikopter, 15 arazöz, 5 su tankeri, 7 dozer komşu
itfaiyelerimiz var. Bunlarda bu yangın için yeter. Köylerin hiç birinde sıkıntı
yok. Herkes evinde. Dışarıda olanlarda bize yardım ediyor." dedi.
Helikopterlerin beklemede olduğunu aktaran Temur, "Her ihtimale karşı
gece de uçamadıkları için bekletiyoruz. Sabah gün ağarmasıyla birlikte eğer
tekrar bir sıkıntı olursa onları tekrardan kaldırıp müdahale ettireceğiz. Ama ben
ona pek ihtiyaç kalacağını düşünüyorum. Herkes rahat edebilir." ifadesini
kullandı.
Vatandaşlardan Derya Gülüm, yangının 10 dakikada büyüdüğünü
belirterek,"İtfaiye gelip gitti ama su alamadılar. Kastamonu'nun ormanları
Türkiye'nin en büyük ormanları kül oldu. Seli de toprak kaymasını da bu ormanlar
engelliyordu." dedi.
Mehmet Küçükçavuş da evlerinde ve yaylalarında bir zararın olmadığını
kaydetti.
Muhabir : Bilal KahyaoğluYayınlayan : Yahya Oğuz
02:45 25/08/18
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