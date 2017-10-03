Katalonya'da genel grev başladı hayat durma noktasına geldi

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla genel greve gidildi.

Katalonya'da yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumundan 2 gün sonra düzenlenen grev, yerel saate 06.30'da başladı.

Ulaşım, eğitim, sağlık, turizm ve ticaret gibi tüm sektörleri etkileyen greve destek veren Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti, 06.30-09.30 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu ulaşımda yüzde 25'lik asgari hizmeti garanti ettiğini açıkladı.

Grevden dolayı taksilerin çalışmadığı Katalonya'da, okulların büyük bir bölümünün kapalı olduğu, açık olanlarda eğitimin verilmediği ve hastanelerde de acil ameliyatlar dışında tüm randevuların başka günlere alındığı bildirildi.

"Ulusal grev"

Genel İşçi Konfederasyonu (CGT) başta olmak üzere küçük boyuttaki işçi sendikaları ve bağımsızlık yanlısı sivil girişimlere öncülük eden Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC) ile Omnium Cultural adlı dernekler, genel grev için "ulusal grev" tanımlamasını yaptı.

İspanya'nın en büyük işçi sendikalarından İşçiler Genel Birliği (UGT) ve İspanya İşçi Sendikaları Federasyonu (CCOO) de greve doğrudan destek vermese de olası bir gerginliği önlemek için üyelerine işverenlerle anlaşarak işe gitmemeleri çağrısını yaptı.

Hayat durma noktasına geldi

Tüm sektörlerin katıldığı grev nedeniyle Katalonya'da hayat durma noktasına geldi.