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Katar Dışişleri Bakanı El Sani Türkiye’ye geliyor

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, Türkiye’yi ziyaret edecek.

  • İHA
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Üçüncü Toplantısı’nın hazırlıkları kapsamında 23 Ekim 2017 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Bu ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacaktır” denildi.

 

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