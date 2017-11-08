Katar Emiri Al Sani’den, Suudi Arabistan Kralı Selman'a taziye
Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin Suudi Arabistan'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Asir Bölgesi Emir Yardımcısı Prens Mansur bin Mukrin'in ölümü dolayısıyla Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e taziyelerini sunduğu bildirildi.
- AA
Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Savunma Bakanı ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a taziye mesajı yolladı.
Mesajında helikopter kazasında hayatını kaybeden Asir Bölgesi Emir Yardımcısı Prens Mansur ve beraberindekiler için taziyelerini sunan Katar Emiri Al Sani, ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.
Asir Bölgesi Emir Yardımcısı Prens Mansur ve beraberindekileri taşıyan helikopter pazar günü ülkenin güneyindeki Ebha kenti yakınlarında düşmüştü.
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