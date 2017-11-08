Katar Emiri Al Sani’den, Suudi Arabistan Kralı Selman'a taziye

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Savunma Bakanı ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a taziye mesajı yolladı.

Mesajında helikopter kazasında hayatını kaybeden Asir Bölgesi Emir Yardımcısı Prens Mansur ve beraberindekiler için taziyelerini sunan Katar Emiri Al Sani, ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Asir Bölgesi Emir Yardımcısı Prens Mansur ve beraberindekileri taşıyan helikopter pazar günü ülkenin güneyindeki Ebha kenti yakınlarında düşmüştü.