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Katar emiri Hamad'tan Türkiye mesajı: Ümmetin sorunları ve Katar’ın yanında duran Türkiye’nin ve oradaki kardeşlerimizin yanındayız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Katar emiri Hamad sosyal medya üzerinden mesaj gönderdi. Hamad: 'Ümmetin sorunları ve Katar’ın yanında duran Türkiye’nin ve oradaki kardeşlerimizin yanındayız' ifadelerini kullandı.

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ABD'nin Türk lirasını hedef alarak başlattığı ekonomik savaşta Türkiye'nin yanında yer alan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bugün Ankara'ya gelerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.
 
Yaklaşık 3,5 saat süren görüşme sonunda Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayan Al Sani, resmi sosyal hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ümmetin sorunları ve Katar’ın yanında duran Türkiye’nin ve oradaki kardeşlerimizin yayınındayız." mesajını paylaştı.
 
Başkan Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Al Sani, "Üretken, güçlü ve sağlam ekonomiye sahip bu ülkede 15 milyar dolar tutarında bir mevduat ve yatırım projeleri paketini duyurduk." ifadelerini kullandı.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="tr"><p lang="tr" dir="ltr">Ümmetin sorunları ve Katar’ın yanında duran Türkiye’nin ve oradaki kardeşlerimizin yayınındayız. <a rel="nofollow" href="https://t.co/5WOepNrFtp">pic.twitter.com/5WOepNrFtp</a></p>&mdash; تميم بن حمد (@TamimBinHamad) <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/TamimBinHamad/status/1029785120151097344?ref_src=twsrc%5Etfw">15 Ağustos 2018</a></blockquote>
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