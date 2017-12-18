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Katar Emiri sosyal medya hesabı açtı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar Milli Günü'nde resmi Twitter hesabı açarak, halkı kutladı.

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Emir Şeyh Temim, 18 Aralık Katar Milli Günü'nde "@TamimBinHamad" ismiyle Twitter hesabı açtı.

Emir, ilk mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Katar Milli Günü'nde babalarımız ve dedelerimizin vatanın onuru için yaptığı fedakarlıkları anıyoruz.atar halkının, vatanının bağımsızlığını, başarılarını ve ilkelerini savunmadaki direncini takdir ediyoruz. İtibar, kalkınma ve gelişme yolunda ilerleme kararlılığımızı vurguluyoruz."

Twitter'a yeni katılan Katar Emiri, hesabı açmasının ardından 10 dakikada 24 bin kullanıcı tarafından takip edildi. Mesaj da 10 dakika içinde yaklaşık 10 bin beğeni aldı.

Şeyh Temim, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in ardından resmi Twitter hesabı açan ikinci Körfez lideri oldu.

Katar devletinin resmi kuruluş tarihi 3 Eylül 1971 olmasına rağmen devletin kurucusu kabul edilen Şeyh Casim bin Muhammed Al Sani'nin, 1878'de yarımadadaki kabileleri birleştirdiği ve "Katar devleti fikrinin temellerinin atıldığı" tarih olan 18 Aralık, 2007'de Emirlik tarafından alınan kararla her yıl "Katar Milli Günü" olarak ülke çapında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

 

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