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Katar fuarına Türkiye damga vurdu

DIMDEX 2018 fuarının 2.gününde, Türk firmaları ile Katar Devleti arasında önemli anlaşmalar imzalandı.

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ADIK tersanesi,  yaklaşık iki senedir devam eden görüşmelerin ardından Katar Deniz Kuvvetleri ile 2 adet eğitim gemisinin tedarikine yönelik nihai anlaşmaya imza atarken,Yonca- Onuk Tersanesi ise Katar özel Kuvvetler Komutanlığının ihtiyaçları kapsamında  4 Adet MRTP 24 botun tedarikine ilişkin sözleşme imzaladı.
 
 
BMC firması ise 50 adet Kirpi MRAP ve 35 adet Amazon Zırhlı araçlarının tedarikine yönelik Katar Silahlı Kuvvetleri ile sözleşme imzaladı.
 
 
(Defence Turkey)

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