Katar'da Türk öğrencileri karşılama töreni

Katar'daki özel basın-yayın kuruluşlarından Dar el-Arab tarafından düzenlenen törene, Arapça öğrenmek için Türkiye'den gelen 43 öğrencinin yanı sıra Doha'daki Türk Okulu yetkilileri katıldı.

Karşılama töreni çerçevesinde verilen öğle yemeğinin ardından Ketara bölgesinde kültür turu düzenlendi ve öğrencilere Katar kültürü, kurumları ve Katar tiyatrosu tanıtıldı.

Dar el-Arab İcra Kurulu Başkanı Cabir Salim el-Haremi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Katar ve Arap dünyası arasındaki ilişkileri geliştirmekten gurur duyuyoruz. Katar, gerek resmi gerekse halk veya sivil toplum kuruluşları düzeyinde bu konuya en fazla önem veren ülkedir." dedi.

Haremi, Katar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek değişim programı çerçevesinde iki ülke öğrencileri arasında iletişimin ilerlemesini ümit ettiklerini aktardı.

Katar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden Arapça Öğretim Görevlisi Muhammed Abdulhalim Veled Ataullah da Türk öğrenciler için hazırlanan Arapça kursun yoğun olacağını ve uygulamaya ek olarak günlük konuşma ve dinleme becerilerini de içereceğini dile getirdi.

Türk öğrenciler, Katar Üniversitesi ile Marmara ve Sakarya Üniversiteleri arasındaki öğrenci değişim programı çerçevesinde Arapça dil kurslarına katılacak.