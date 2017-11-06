Katar'ın Ankara Büyükelçisi El-Şafi: Türkiye'nin yanımızda durması bizim için onurdur

Büyükelçi el-Şafi, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'ı makamında ziyaret etti. Adana ve Yüreğir hakkında Büyükelçiye bilgiler veren Başkan Çelikcan, dünyanın 3 önemli ovasının birinin Yüreğir'de olduğunu söyledi. Çelikcan, ''Adana ve Yüreğir'in kalkınması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamda yatırım yapacak Katarlı iş adamlarımıza kapımız her zaman sonuna kadar açık" dedi.

Büyükelçi Salim Mübarek el-Şafi, bölgede yatırım yapmak istediklerini, bölgede yetişen tarım ürünleriyle yakından ilgilendiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ve süreçte takındığı tavrın çok önemli ve olumlu olduğunu anlattı. El Şafi şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tutumu onurlu bir tutumdur. Gerçek dostumuzu gördük. Böyle bir desteği bize ancak Türkiye gibi büyük bir medeniyeti olan, kültürü ve tarihi olan bir ülke verebilirdi. Türkiye’nin yanımızda durması bizim için çok büyük bir onurdur. Katar halkı olarak biz bunları hiç unutmayacağız. İkili ilişkilerimizi bundan sonra daha da artıracağız. İşadamlarımızın bu bölgede yatırım yapması için buradayız."

Türkiye ile Katar arasında imzalanan askeri ve ekonomik ilişkilerin bölgede oynanan oyunları bozduğunu belirten Büyükelçi el-Şafi, "Türkiye bize her türlü ürünü alabileceğimizi söylediler. Türkiye'nin Katar ile imzaladığı askeri üs antlaşması ile bölgede yalnız olmadığımız ortaya çıktı. Bu bizim için çok önemliydi. Türkiye gerçek bir dost ülkedir" diye konuştu.

Başkan Çelikcan, Büyükelçiye Yüreğir Belediyesi Kültürevlerinde üretilen bir tablo hediye etti.