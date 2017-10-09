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Katar-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Türkiye ile daha önce yapılan protokolleri onayladığı bildirildi.

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Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim, Türkiye ile geçen yıl Trabzon'da imzalanan kültürel alanda iş birliği öngören protokolleri onaylayan kararname çıkardı.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi, 18 Aralık 2016'da Trabzon'da toplanmış, toplantı çerçevesinde iki ülke arasında yükseköğrenim, bilgi teknoloji, iletişim, sağlık, spor ve kültürel aktiviteler gibi çeşitli konularda mutabakat zaptları imzalanmıştı.

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