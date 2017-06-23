Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni olan kayınpederi Kadir Demirel’i öldüren damat Sapanca'da ormanda aranıyor

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan kayınpederi Kadir Demirel’i öldürdüğü, eşi Esma Karanfil’i ağır yaraladığı iddiasıyla aranan Cemil Yavuz Karanfil’in, motosikletiyle Sakarya Sapanca’ya kaçtığı ve ormanlık alanda gizlendiği yönünde bilgiye ulaşıldı. Polis bu bölgede araştırmalarını yoğunlaştırdı.

Damadı Cemil Yavuz Karanfil’in kızı Esma Karanfil’i dövmesi üzerine 29 Mayıs’ta Başakşehir’deki eve giden Kadir Demirel, damadı tarafından bıçaklanarak öldürülmüş, kızı Esma’da ağır yaralanmıştı. Cemil Yavuz Karafil’in olaydan sonra otoparkta bulunan otomobili ile Bayrampaşa’daki işyerine geldiği belirlenmiş, otoparkta otomobil bulunmuştu. Cinayette kullandığı avcı bıçağı otomobilinde bulunmuştu. Cemil Yavuz Karanfil’in, otomobili burada bıraktıktan sonra kaskını takıp motosikletine binerek kaçtığını tespit edilmişti.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cemil Yavuz Karanfil’in bulunabileceği 25 adresi bastı ancak bir sonuç alınamadı. Cinayetle ilgili istihbarat çalışmasını yoğunlaştıran ekipler, Karanfil’in plakasını söktüğü motosikletle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçtiğini belirledi. Cemil Yavuz Karanfil’in Sakarya Sapanca’ya gittiği yönünde bilgi alınması üzerine kurulan özel ekip bu bölgede aramalarını yoğunlaştırdı. Ormanlık alanda kaldığı tahmin edilen Karanfil’in bulunması için tarama çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Cemil Yavuz Karanfil’in bıçakladığı eşi Esma Karanfil hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Esma Karanfil, polise, “Eşimin son dönemlerde maddi durumu iyiydi. Giyimi kuşamı değişmişti. Bir sevgilisi var mıydı bilmiyorum. Çevresi çok geniş bir insan değildi. Nereye gidebileceği yönünde bir şey söyleyemiyorum” demişti.

Esma Karanfil, olayı ise şöyle anlatmıştı: “Yine tartışmaya başlamıştık. Beni dövmeye başlamıştı. Ben de babamı aradım eve gelerek beni kurtarmasını istedim. Babam eve gelince tartışmaya başladılar. Tartışma kavgaya dönüşünce eşim kısa süreli ortadan kayboldu. Tekrar geri döndüğünde elinde büyük bir bıçak vardı. Babama saldırdı. Babamı bıçaklamaya başladı. Ben durdurmak için müdahale etmek istedim o an bıçağın bana da saplandığını hissettim.” (Hürriyet)