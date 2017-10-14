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Katil Esed'dan küstah teklif!

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Esad rejiminin, İdlib'e askeri intikal başlatan Türkiye'nin derhal bölgeden çekilmesini talep ettiğini duyurdu.

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Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Esad rejiminin, İdlib'e askeri intikal başlatan Türkiye'nin derhal bölgeden çekilmesini talep ettiğini bildirdi.

SANA, Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandığı habere göre, rejimin Türkiye'nin Suriye topraklarındaki ikinci askeri operasyonunun kınandığını duyurdu

Söz konusu yetkili, Esad rejiminin, Türkiye'nin İdlib'deki intikalini "Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik bariz bir saldırı ve uluslararası hukuk ve ilkelerinin açık bir ihlali" olarak nitelediğini aktardı.

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