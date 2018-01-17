Bodrum’da cesedi bulunan Özdemir katile selfie’li mesaj çektiği ortaya çıktı

Bodrum'da, işadamı Ali Özdemir'in eski ortağı tarafından öldürülerek ormana atıldığı olayın detayları ortaya çıktı.

Bitez'deki bir sahil tesisinin ortağı ve işletmecisi olan Ali Özdemir, geçen 5 Ocak günü ortadan kayboldu. Polis ve jandarmanın her yerde aradığı Özdemir'e ulaşılamazken, 3 gün önce en yakın arkadaşı ve eski ortağı Mustafa Özbelen, intihara kalkıştı. Tedavisinin ardından alınan ifadesinde, "Bunalıma girdiğini ve bu nedenle intihara kalkıştığını" söyleyen Özbelen, serbest bırakıldı. Ancak önceki sabah avukatıyla birlikte savcılığa giden Özbelen, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Özbelen'in ortağını eşiyle birlikte olduğu için öldürdüğü iddia edildi.

İfadesinde, olaydan bir gün önce doğum günü olduğunu anlatan Mustafa Özbelen, "Gece Ali Özdemir, eşim, baldızım ve yakın arkadaşlarımla birlikte doğum günümü kutladık. Ardından da bizim eve gittik. Sabah eşimi ve baldızımı kahvaltıya gönderdikten sonra, yatakta uyuyan Ali Özdemir'i başından tek kurşunla vurarak öldürdüm. Cesedi de yardım istediğim kayınpederim Avni S. ile birlikte bir muşambaya sarıp, Göktepe mevkisindeki ormanlık alana attık" dedi. Ceset, Mustafa Özbelen'in gösterdiği yerde bulunurken, eşi Tuğba Özbelen ile kayınpederi Avni S. ve baldızı Kübra S.'de gözaltına alındı. Ali Özdemir'in, olay gecesi doğum gününü kutladığı Mustafa Özbelen ile çektirdiği fotoğrafı, altına "Her şey gönlünce olsun kardeşim. Hayatta ne istiyorsan onu sana versin. Doğum günün kutlu olsun. Nice yaşlara" yazarak Facebook hesabından paylaştığı da görüldü.

Kaynak: Sabah